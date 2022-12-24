بطريرك الكاثوليك فى قداس العيد: نصـلى مـن أجـل مـصـر والرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا إبراهيم إسحق خلال رسالة عيد الميلاد المجيد: من البطريرك إبراهيم إسحق بنعمة الله، بطريرك الاسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، إلى أخوتنا المطارنة والأساقفة، وإلى أبنائنا الأعزاء القمامصة والقسوس، الرهبان والراهبات والشمامسة، وإلى جميع أبناء الكنيسة الكاثوليكية فى مصر وبلاد المهجر.

النعمة والسلام فى ربنا يسوع المسيح، مولود بيت لحم معكم أشكر الله الذى مكننا أن نجتمع هذه الليلة لنصلى معا ونحتفل بعيد الميلاد. "ها أنذا أصنع كل شىء جديدا" (رؤ 21: 5) هكذا تقول لنا كلمة الله حسب سفر الرؤيا فى الليلة التى ولد فيها ربنا يسوع المسيح فى بيت لحم، كانت هناك مجموعة صغيرة من

الرعاة الفقراء يرعون قطعيهم وكان الهدوء يخيم على المكان. لم تكن الليلة مختلفة عن آلاف

الليالى الأخرى لكن ما كان على وشك أن يحدث سوف يغيّر ليس فقط حياة هؤلاء لكن سيغّير

حياة المليارات من البشر على مرّ العصور، فالعالم أبداَ لن يعود إلى سابق عهده

فقد أضاءت السماء فجأة بنور ساطع وظهر لهم ملاك الرب وأعلن لهم بشرى ميلاد يسوع المسيح كلمة

الله.. أعلن لهم بشرى الفرح، بشرى الخلاص وبشرى السلام والرجاء الصالح لبنى البشر:

"ها أنذا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الناس، ولد لكم اليوم مخلص، فتهللت الملائكة".. المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة.

ويأتى احتفالنا بعيد ميلاد المسيح ليدعونا إلى الفرح والرجاء.. هناك من يعتقد أن الحياة لا معنى لها وأن الموت والكراهية يشكلان الكلمة الحاسمة على قصة الوجود الانسانى.

لكنّ الرجاء المسيحى يستند على الايمان بالله الذى يخلق دائما أموراّ جديدة فى حياة الانسان، فى التاريخ وفى الكون.. إن إلهنا هو الإله الذى يخلق كل شيء جديد، إله المفاجآت.

لذلك فالاحتفال بعيد الميلاد المجيد يؤكد كل مرة أننا نؤمن بأن فى أفق الإنسان هناك شمس منيرة للأبد.

سيكون هناك مشاكل، سيكون هناك القيل والقال والحروب والأمراض.. سيكون هناك زؤان... غير أن القمح ينمو.. إننا لا نملك المستقبل ولكننا نعرف أن يسوع المسيح الكلمة المتجسد هو نعمة الحياة الأعظم، هو عمانوئيل الله معنا يعزينا ويقودنا فى مسيرتنا.

ها أنذا اصنع كل شئ جديداّ (رؤ 21: 5) نعم الله هو أبونا إله الأمور الجديدة.. إن الرجاء لا يتوقف ابدا، هذا الرجاء الذى يمنحنا إياه طفل بيت لحم يقدم هدفاّ ومصيراّ جيداّ للحاضر والخلاص للبشرية.. كما يؤكد لنا ذلك بولس الرسول بقوله فى رسالة رومية "لأننا فى الرجاء نلنا الخلاص" رو "8: 24. أى أننا ننال الخلاص عندما نسير فى هذا العالم برجاء.

وهنا يسأل كل منا نفسه هل أسير برجاء أم أن حياتى الداخلية منغلقة؟

لذلك فنحن فى حاجة إلى مسيرة للتربية على الرجاء.. وهنا أذكر بعض النقاط المهمة فى هذا المجال مثل:

تذكّر أنّ العدو الأول ضد الرجاء والذى ينبغى السيطرة عليه، هو فى داخلك وليس فى الخارج.لذا لا نترك مجالا للأفكار المريرة والمظلمة، وأرجٌ حيثما زرعك الله ولاتستسلم للظلمة. آمن بوجود الحقائق الأسمى والأجمل، ثق بالله الخالق وبالروح القدس الذى يحرك كل شئى نحو الخير. تذّكر أن العالم يسير بفضل العديد من الأشخاص الذين فتحوا أبوابا وبنوا جسورا وحلموا وامنوا حتى عندما كانوا يسمعون حولهم كلمات الاستهزاء والسخرية.

إن شعرت بالفراغ وفقدان العزيمة، اطلب من الروح القدس أن يملاً عدمك من جديد. اصنع الخير وسط البشر، ولا تصغ لصوت من ينشر الحقد والانقسامات.

لا تفكر أبدا أن جهادك على الأرض غير نافع على الاطلاق.لان الله قد وضع رجاءّ

فى قلوبنا والله لا يخيب صاحبه. وإنما يجعلنا نزهر فى ربيع أبدى.. فابن حيثما تكون.

واسمح للاخرين أن يساعدوك لتقف على رجليك.

أحلم ولا تخف أن تحلم بعالم لا يمكن رؤيته الآن، ولكنه سيأتى بالتأكيد عندما يكون الله الكل فى الكل. فان الأشخاص القادرين على التخيل والحلم، قدموا للإنسانية اكتشافات علمية وتكنولوجية. عبروا المحيطات ومشوا على أراض لم يطأها أحد أبدا. إن الذين زرعوا الرجاء هم أيضا أولئك الذين غلبوا العبودية وحملوا لهذه الأرض أوضاع حياة أفضل.

كن مسؤولا عن هذا العالم وعن حياة كل إنسان. اطلب يوميا من الله عطية الشجاعة

وتذكّر أنّ يسوع قد غلب من أجلنا الخوف عدونا الأكبر.. وإن تملكك الخوف يوما أو ظننت أن الشر أكبر بكثير منك، فكّر ببساطة أن يسوع فى داخلك، وهو الذى بتواضعه.. يريد أن يٌخضع جميع أعداء الإنسان: الخطيئة والحقد، الجريمة والعنف.

إن أخطأت قم وانهض مجدداً، لاتسمح لخطاياك وأخطائك أن تسجنك، لأن كلمة الله المتجسد ربنا يسوع لم يأت من أجل الأصحاء وإنما من أجل المرضى وبالتالى من أجلك.

أخيرا أن اصابتك المرارة، ثق بثبات، بجميع الذين لا زالوا يعملون من أجل الخير. ففى تواضعهم هناك بذرة وعالم جديد.. عاشر الأشخاص الذين ما زالوا يحافظون على قلوبهم كقلوب الأطفال.. عش، أحبب، أحلم، آمن، وبنعمة الله لا تيأس أبدأ.

ختاما: نرفـع صـلاتنا متحـدين مع قداسة البابا فرنسيس، ومع أخوتنـا بطاركة وأساقفة الكنائس فى العالم.

مـن هـذه الكنيسة نبعث بأطيب التهـانى القلبية إلى كـل المحتفلين بالعيـد وإلى شعبنا المصـرى كـافـة والشعوب جميعـا، مـصـليـن مـن أجـل سـلام وطمأنينـة العـالم، وأن يشملنا الله برحمته ويغمر قلوبنا بمحبته.

نصـلى مـن أجـل وطننـا الغـالى مـصـر، ومـن أجـل سـيادة رئيس الجمهوريـة عبـد الفتـاح

السيسى وكـل المعـاونين له فى خدمـة الـوطن، طالبين لهـم الصـحة والعـون لمواصلة العمـل مـن أجـل كرامة وسعادة كل المصريين.و نجدد التهنئة لمصر على استضافة مؤتمر المناخ الذى حاز على تقدير العالم وأكد أن مصر لها دور ريادى.

نصـلى أيضـا ونهنئ كـل الـذين يحتفلون بعيد ميلاد الرب يسـوع اليـوم وكـل الأيام المقبلة، متمنين أن يغمر فرح ورجاء الميلاد قلب كل إنسان، بشفاعة أمنا القديسة مريم العذراء.

المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وفى الناس المسرة" (لو 1: 14).

وكل عام وبلادنا وعائلاتنا وحضراتكم بخير وسلام ونعمة