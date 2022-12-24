المجتمعات العمرانية: فتح الحجز على 22 ألف وحدة سكنية 15 يناير إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية المهندس حاتم حسن، إنه تم طرح 22 ألفا و335 وحدة سكنية فى مختلف المستويات بمشروعات "سكن مصر - دار مصر - جنة - إسكان متميز" ببعض المدن الجديدة.





وأضاف حسن - خلال اتصال هاتفى مع برنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت - أنه سيتم الإعلان عن هذه المشروعات يومى الأحد والإثنين القادمين، موضحا أنه سيتم فتح الحجز عبر الموقع الإلكترونى الخاص ببنك التعمير والإسكان اعتبارا من يوم 15 يناير القادم.

وتابع أن هذا المشروع يحتوى على 512 وحدة سكنية فى مشروع "دار مصر" داخل 4 مدن وهم "دمياط الجديدة والعبور وبرج العرب و15 مايو" بمساحة تبدأ من 100 - 150 مترا، أما سكن مصر فهو يشمل 8 آلاف 660 وحدة فى 11 مدينة منها: "القاهرة الجديدة والعبور الجديد ودمياط والمنيا الجديدة وحدائق أكتوبر وغرب قناة والمنصورة الجديدة والعلمين وأكتوبر الجديدة وغرب أسيوط" بمساحة 106-133، وكذا مشروع جنة والذى يشمل 10 آلاف 872 وحدة فى 6 مدن منها القاهرة الجديدة ومالاوى دمياط وأكتوبر والشيخ زايد، علاوة على الإسكان المتميز فى العلمين ودمياط والمنصورة ورشيد الجديدة بمساحة 90-109 أمتار.

ولفت إلى أنه تم طرح 500 وحدة سكنية بمشروع "قطامية جاردنز" فى القاهرة الجديدة بمساحة 90-125 مترا، بالشراكة مع القطاع الخاص.