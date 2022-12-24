وزير الرياضة يتفقد نادى أبوكبير ومركزى شباب كفر صقر وفاقوس بالشرقية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، نادى أبو كبير ومركزى شباب كفر صقر وفاقوس، وذلك خلال ختام زيارته لمحافظة الشرقية، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والمحافظة ونواب مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة.





يأتى ذلك عقب زيارة وزير الشباب والرياضة وجولته التفقدية بمراكز شباب الحصر والأعصر والمسلمية وطوخ.

وأكد "صبحى"، على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مختلف مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بتطوير المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية، وتكثيف المتابعات على تنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة لجذب الشباب والنشء بالأندية الرياضية ومراكز الشباب وتقديم خدمات متنوعة.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى، أبديا اهتمامًا واضحًا بالشباب، حيث عملت على التأكيد على دورهم الريادى والرفعة من شأنهم والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صنع الحدث بشكل جاد وصادق.

وشدد الوزير على الرؤية المستقبلية للوزارة وهى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية حيث تم تطوير نسبة كبيرة من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتوفير الدعم اللازم لتكثيف الأنشطة الرياضية المختلفة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذا سرعة الانتهاء من تطوير الملاعب المدرجة فى خطة الوزارة لتطوير المنشأت الشبابية والرياضية.

وتفقد وزير الرياضة الأعمال الإنشائية والتطويرية والأنشطة والبرامج والفعاليات المُقدمة، وكذلك متابعة إنتظام سير العمل داخل نادى أبو كبير، كما شملت الجولة بالنادى تفقد المبنى الإدارى وصالة الأنشطة والملعب الخماسى وملعب كرة السلة وحديقة النادى.

وزار وزير الرياضة، خلال جولته بالمحافظة، مركز شباب مدينة كفر صقر المطور، تفقد خلال الزيارة المشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع التى تُنفذها الوزارة مع القطاع الخاص والتى تعمل على توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتى مستمر لمراكز الشباب، بالإضافة إلى تفقد مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية النشء، ومعرضًا لمنتجات أندية الفتاة.

واختتم الدكتور أشرف صبحى الجولة بمركز شباب فاقوس، تفقد خلالها أيضًا المشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع، وأنشطة المركز من كرة السلة وكرة القدم، معسكر الجوالة والكشافة، مركز تدريب كورال تنمية النشء، مشروع محكى الشباب، المشروع القومى لذوى الهمم والقدرات من التنمية الرياضية، بالإضافة إلى مشاهدة حفل فنى لتكريم الأبطال الرياضيين بالشرقية، تخلله مجموعة من الفقرات الفنية والانشاد الدينى لفريق مداحين النبى التابع لمركز شباب فاقوس والذى وجه معالى الوزير بدعمه بمبلغ 10 آلاف جنيه.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير والامتنان لكل الحضور من قيادات الوزارة ومديرية الشباب والرياضة والمحافظة والسادة النواب وكل الأجهزة التنفيذية والمعنية التى عملت على إنجاح الزيارة لمحافظة الشرقية، نثنى ونثمن على مشروعات الطرح الإستثمارى بمراكز شباب الشرقية، وكذلك الحالة الإنشائية التى تمتاز بها مراكز شباب المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والنواب.