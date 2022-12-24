غلق وتشميع سناتر للدروس الخصوصية بالمنيب بجنوب الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بمجابهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لما لها من أضرار على العملية التعليمية. وقالت محافظة الجيزة خلال منشور لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك، إنها حى جنوب الجيزة تمكن من غلق وتشميع 2 سنتر للدروس الخصوصية بشارع جسر الكونيسة، بشارع الياسمين، أما المركز الثانى فى شارع المدرسة بالمنيب. وأضافت أنها صادرت محتوياتهما واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

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