عاجل- السيسى يوجه بإنهاء إشغال الطرق والتخلص من السيارات المتهالكة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضارى للأحياء والمدن. ووجه الرئيس الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة فى مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والتى يؤدى تراكمها إلى ازدحام الشوارع، فضلًا عن تصفية مقابر السيارات، وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة فى مجال تطوير الطرق والمحاور، والتنسيق الحضارى للمحافظات. كما وجه فى هذا الصدد بقيام جميع الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحيتها، مع التخلص من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال.

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