عاجل- السيسى يتابع التطوير التقنى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، و جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.





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