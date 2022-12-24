للتهنئة بالعيد.. المفوض العام للرهبنة الكرملية يستقبل نائب محافظ القاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل، اليوم السبت، الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف محمد سيد، رئيس حى الساحل، ومحمد عبد الوهاب، رئيس حى شبرا، والمهندس حمادة رزق، سكرتير حى الساحل، ومدير غرفة العمليات، وإدارة المتابعة الميدانية، والإشغالات، وذلك بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا.





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