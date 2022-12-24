عاجل- الأرصاد: سحب رعدية تؤثر على دمياط وتزايد فرص سقوط الأمطار ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد إن السحب تتكاثر ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة أحيانا، مضيفة أن شاطئ رأس البر مغطى بالسحب الكثيفة الممطرة. وتابعت الأرصاد الجوية أنه من المحتمل تقدم السحب إلى بورسعيد مع احتمالية سقوط أمطار مع تقدم الوقت.

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