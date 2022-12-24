الرئيس السيسي يوجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 06:30 مساءً - تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري، ومستقبل الأنجال.

كما وجه الرئيس بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.