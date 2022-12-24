الأوقاف تفتتح 12 مسجدا الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وتأتى افتتاحات المساجد بناء على التقارير التى قدمها مديرو مديريات الأوقاف وأفادت بفرش جميع مساجد الافتتاحات، وفى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى.

وبهذه الافتتاحات يصل إجمالى ما تم افتتاحه اعتبارا من أول شهر يوليو الماضى وحتى تاريخه 495 مسجدا، منها 403 مساجد جديدة أو إحلالا وتجديدا، و92 مسجدًا صيانة.

وتتوزع مساجد الإحلال والتجديد على مديريات أوقاف: أسوان، والدقهلية، والإسماعيلية، وسوهاج، والإسكندرية، والبحيرة.. بينما تتوزع مساجد الصيانة على مديريات أوقاف: الدقهلية، وبنى سويف، والشرقية.

من ناحية أخرى، وفى إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وإيمانا منها بأهمية بناء وعى الطفل بناء كاملا وسليما، عقدت ‏الوزارة ورشة تفاعلية للأطفال بمشاركة كبار الكتاب ‏والشخصيات العامة والمبدعين، ضمن البرنامج التثقيفى للأطفال اليوم السبت بمسجد عباد الرحمن بإدارة أوقاف المعصرة، بمديرية أوقاف القاهرة.

شارك فى الندوة الكاتب الدكتور طارق كامل فرج الأستاذ بكلية الآداب بجامعة حلوان بورشة حكى للأطفال ‏بعنوان: حب الوطن ، كما شاركت فنانة العرائس رحمة محجوب بعرض للأطفال ‏بعنوان: هادى يحب وطنه ، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة ‏الأوقاف، والدكتور محمد السيد مسلمى مدير إدارة المعصرة، وجمع غفير من الأئمة بالإدارة، والواعظة سحر شعبان سنوسى من واعظات مديرية أوقاف القاهرة.

وثمن الدكتور طارق كامل فرج، البرنامج التثقيفى للطفل الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى بيوت الله (عز وجل)، والذى يربط ‏النشء ببيوت الله "عز وجل"، ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم فى تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الطلاب داخل البيت وخارجه، مؤكدا أن الإسلام حث على حب الوطن وحمايته والدفاع عنه، وعدم تركه فى أيدى المغتصبين، والعمل على نصرته وبنائه، فالوطن يستحق منا الكثير من الحب والتضحية، كما قام بعرض قصة أمير والكنز المفقود ، وتمت مناقشتها مع الأطفال، وظهر واضحا وجليا تفاعل الأطفال مع القصة التى تعبر عن حب الوطن وحمايته والدفاع عنه.

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى حميد معوض، أن وزارة الأوقاف تهتم اهتماما بالغا بهذه الأنشطة التربوية التى تسهم فى بناء وعى الأطفال وتنمى ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته، مضيفة أن الوزارة ضاعفت جهودها وأنشطتها الدعوية فى الفترة الأخيرة نظرا للنجاح المبهر والطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور على برامجها الدعوية المتميزة، والتى يأتى فى مقدمتها البرنامج التثقيفى للأطفال، موجهة رسالة للأطفال بأهمية الاجتهاد فى التحصيل والمذاكرة لأن ذلك دليل على حبهم لوطنهم. ‎

فيما أشاد عدد من أولياء الأمور بالبرنامج التثقيفى للأطفال والذى تحرص وزارة الأوقاف من خلاله على التواصل المستمر مع الأطفال فى كل مكان بالجمهورية، مؤكدين اطمئنانهم على أبنائهم وأطفالهم مع الأوقاف وفى رحاب المساجد، وأن السعادة تملأ قلوبهم برؤيتهم للأطفال يتفاعلون مع البرنامج التثقيفى.

كما قدمت فنانة العرائس رحمة محجوب، عرضا مسرحيا بعنوان: هادى يحب وطنه ، ‏وتم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخا من مجلة الفردوس .