جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" التحالف يوقع بروتوكلات أهم 4 مؤسسات أهلية انضمت للتحالف، وهى مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية، مؤسسة بنك الشفاء المصرى، ومؤسسة مجلس الشباب المصرى للتنمية. ويستهدف التعاون توسيع الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى، ويُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة الشرائح المستهدفة، ويحقق رؤية الدولة فى تطوير الريف وبناء الجمهورية الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 4 مؤسسات جديدة.. تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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