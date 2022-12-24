الأرصاد: سحب منخفضة وسقوط أمطار على شمال البلاد غدا الأحد (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة فى بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا مما يؤدى إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط الأمطار.
وأوضحت "الهيئة" أن الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تمتد إلى شمال الصعيد.
وأهابت الهيئة بالمواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
وجاءت توقعات درجات الحرارة كالتالى:
القاهرة 19- 13 درجة مئوية.
السواحل الشمالية الغربية 15-15 درجة مئوية.
شمال الصعيد 21- 09 درجة مئوية.
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