عاجل- السيسى يوجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
ووجه الرئيس بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادية فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسرى، ومستقبل الأنجال.
كما وجه بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
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