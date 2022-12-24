التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يوقع بروتوكلات تعاون لضم 4 مؤسسات تحت مظلته

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 05:26 مساءً - في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في المبادرات والانشطة التنموية غير التقليدية لمضاعفة اعداد المستفيدين من غير القادرين في القري الاشد احتياج والارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال فعاليات وانشطة تتسم بالاستدامة يوقع التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي غدا السبت مذكرات تفاهم وتعاون لضم اربع مؤسسات اهلية وتنموية هي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع ومؤسسة مرسال للاعمال الخيرية والتنموية ومؤسسة بنك الشفاء المصري ومؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية.

وأشار التحالف في بيان له إلى أن توقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع المؤسسات الاربع يأتي في اطار استراتيجية عمل يتبناها التحالف تستهدف توسيع الشراكات بين كيان التحالف وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بغرض تحقيق اهداف التحالف من تمكين اجتماعي واقتصادي والارتقاء بمستوى معيشة الشرائح المستهدفة بشكل مستدام ودعم خططه التنموية لعام ٢٠٢٣ والتأكد من وصول الدعم لكل مواطن مستحق على أرض مصر.

وأوضح التحالف في بيانه ان التحالف الوطنى ومنذ انطلاقه نهاية مارس الماضى يستهدف تعظيم الاستفادة من امكانيات وقدرات اعضاءه وتوحيد كافة الجهود لاحداث الاثر التنموي المطلوب بما يحقق رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى في تطوير الريف المصري وبناء الجمهورية الجديدة.