وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مركز استدامة للتدريب والتطوير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 05:25 مساءً - تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، مركز استدامة للتدريب والتطوير بمقر المحافظة .

واستمع وزير التنمية المحلية والمحافظ لشرح من مدير مركز استدامة حول إمكانيات المركز اللوجستية والتقنية، وتابعا دورة تدريبية متخصصة لرؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، يقدمها مديري الإدارات بالديوان العام لصقل مهاراتهم في تخصصات مختلفة منها الشئون المالية - التخطيط العمراني- الحسابات - التخطيط الاستراتيجي، ويتزامن مع زيارة الوزير مع شرح أبواب الموازنة العامة للدولة وآليات التعامل معها يقدمها أحمد عمارة مدير الموازنة بالمحافظة.

ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بالمستوي المتميز لمركز استدامة للتدريب والتطوير والذي يضاهي كبري المراكز التدريب الدولية في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر الحكومية وفقاً لأفضل النظم التدريبية والبنية التحتية الرقمية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلي اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية وبناء قدراتهم خاصة المعنيين بتقديم الخدمات اليومية للمواطنين بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات ويعزز الثقة بين الإدارة المحلية والمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن بصورة سريعة ومبسطة .

وحرص وزير التنمية المحلية علي التأكد من دراسة بعض الموضوعات والملفات الخاصة بالموارد المالية خلال الدورة التدريبية لرؤساء المدن والمراكز بما يساهم في الحفاظ علي المال العام وتحسين موارد المحافظات المالية وتحصيل الايرادات العامة للدولة بالاضافة الي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في ترشيد الانفاق العام .

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المركز يقدم حزم تدريبية من فئات متنوعة تشمل برامج إعداد القيادات، وتأهيل وتدريب المدربين، والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة ، تطوير الذات والكفاءة الشخصية والمهنية ، والتدريب الإداري بأنواعه، والتدريب التقني وبرامج تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بأنواعه، كما يقدم المركز في أحد فروعه خدمات التدريب لشباب الخريجين والطلاب على برامج التحول الرقمي وتقنيات التحول الرقمي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مركز استدامة هو أول مركز تدريبي صديق للبيئة يعتمد نظام الإستخدام الرشيد للطاقة والإعتماد على الطاقة النظيفة وفصل المخلفات لتدويرها، فضلاً عن إعتماد نظام paperless work cycle وهي دورة العمل اللاورقية بداية من التسجيل الرقمي في الفعاليات وعرض البرامج التدريبية واستصدار شهادات رقمية للمستفيدين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المركز يحوي مكتبة رقمية وقاعة تفاعلية متعددة الأعراض multimedia room فضلا عن قاعة اجتماعات افتراضية virtual meeting room بتقنيات وجودة نقل عالمية تسمح بالإجتماعات عن بعد وكذا التدريب من خلال المحاكاة simulation training والربط مع مراكز تدريب أخرى لتبادل الخبرات، واستدامة مزود بأحدث نظام لبث المحاضرات عن بعد والتدريب أونلاين من خلال نظام APhan system والذي يسمح ببث مباشر للتدريب على منصات youtube , facebook وغيرها من قنوات التواصل وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز للقدرات الرقمية للمركز مع تقديم القيمة المضافة لعملاء المركز من القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يضم المركز به 4 قاعات تدريبية مجهزة بطاقة استيعابية 165 متدرب إجمالا ، والمركز يعد أول مركز تدريب حكومي على مستوى الجمهورية والمستوى المحلي والإقليمي بإمكانات رقمية عالية الجودة تتمثل في أحدث شاشات عرض تفاعلية Interactive smart board وأجهزة حاسب آلي بمواصفات قياسية داخل المعمل الرقمي بالمركز وأنظمة صوتيات ومرئيات متطورة، والمركز مزود بنظام شاشات تفاعلية رقمية digital signage لعرض تفاصيل الفعاليات التدريبية بالقاعات التدريبية.