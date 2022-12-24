عاجل- التحالف الوطنى للعمل الأهلى يضم 4 مؤسسات جديدة تحت مظلته (صور)

جدة - نرمين السيد - وقع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى اليوم السبت، مذكرات تفاهم وتعاون، لضم أربع مؤسسات أهلية وتنموية، هى مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، ومؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية، ومؤسسة بنك الشفاء المصرى، ومؤسسة مجلس الشباب المصرى للتنمية.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة التوسع فى المبادرات والأنشطة التنموية غير التقليدية، لمضاعفة أعداد المستفيدين من غير القادرين فى القرى الأشد احتياجًا والارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال فعاليات وأنشطة تتسم بالاستدامة.

وأشار التحالف، فى بيان له إلى أن توقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع المؤسسات الأربع، يأتى فى إطار استراتيجية عمل يتبناها التحالف، تستهدف توسيع الشراكات بين كيان التحالف وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى، بغرض تحقيق أهداف التحالف من تمكين اجتماعى واقتصادى، والارتقاء بمستوى معيشة الشرائح المستهدفة بشكل مستدام، ودعم خططه التنموية لعام 2023، والتأكد من وصول الدعم لكل مواطن مستحق على أرض مصر.

وأوضح التحالف فى بيانه، أن التحالف الوطنى ومنذ انطلاقه نهاية مارس الماضى، يستهدف تعظيم الاستفادة من غمكانيات وقدرات أعضائه وتوحيد كافة الجهود، لإحداث الاثر التنموى المطلوب بما يحقق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تطوير الريف المصرى وبناء الجمهورية الجديدة.