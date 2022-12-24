عاجل- الأرصاد: استمرار تمركز السحب الرعدية على السواحل الشمالية والدلتا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تمركز السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا،وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا.





وقالت الأرصاد إن السحب تتكاثر وتكون منخفضة إلى متوسطة ممطرة على مناطق من سيناء، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة. وتابعت الأرصاد الجوية أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

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