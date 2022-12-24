مرصد الأزهر: حرمان الفتيات من التعليم طريق مظلم لمستقبل أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أكد مرصد الأزهر أن حرمان الفتيات من التعليم طريقٌ مظلم لمستقبل أفغانستان ويؤدى إلى تجهيل نصف المجتمع الذى يربى ويعلم النصف الآخر، مشيرا إلى أن الجهل داء قد يؤدى إلى التطرف.





وأشار مرصد الأزهر إلى بيان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذى صدر الخميس الماضى، واستنكر فيه هذا القرار المتعسف، وأعلن رفضه وعلماء الأزهر قاطبة لهذا القرار الذى لا يمثل شريعة الإسلام، ويتناقض جذريا مع دعوة القرآن الكريم، محذرا المسلمين وغير المسلمين من أن يعتقدوا أو يظنوا أو يتوهَّموا أنَّ القول بتحريم تعليم النساء والفتيات أمر يقره الإسلام، وإنما ينكره أشدَّ الإنكار، ويعتبره سلبًا لحقٍّ من الحقوق الشرعية التي كفلها الإسلام للنساء كما كفلها للرجال سواء بسواء، وأن القول بغير ذلك افتراء على هذا الدٍّين القَيِّم، وأن الإسلام هو الدِّين الذي فرض طلب العلم على كل مسلمٍ ومسلمةٍ. وكانت حركة طالبان قررت الثلاثاء الماضى حظر التعليم الجامعى للنساء فى أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالى إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

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