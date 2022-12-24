حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 04:27 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون مع شركة صلات لحلول الأعمال في مجال إدارة الموارد والتكاليف الصحية .. وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق مستويات أفضل من الخدمة والرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون مع شركة صلات لحلول الأعمال لتدريب العاملين وعقد مجموعات عمل مشتركة لتحقيق أكبر استفادة للتشغيل والجودة الشاملة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تطور الخدمات والاستثمار في التكنولوجيا يسهل إجراءات العمل بتطبيقات عملية واقعية .. ويؤكد: نسعى لدعم إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بتوجهات الدولة نحو بناء مصر الرقمية

مسئولي وقيادات شركة صلات لحلول الأعمال يشيدون بحجم إنجازات هيئة الرعاية الصحية وانعكاساتها على تطور الرعاية الصحية بمصر .. ويؤكدون: كامل الاستعداد للتعاون المشترك

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع قيادات ومسئولي شركة صلات لحلول الأعمال، وذلك خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي للخدمات، وتطبيق مفاهيم التكنولوجيا والحوكمة الرقمية لإدارة دورة الإيرادات، وترسيخ الممارسات الإيجابية من خلال حزم من الحلول الإلكترونية المتكاملة الآمنة التي تساعد على إدارة دورة الإيرادات وإتمام الإجراءات وتسريعها وسلامتها، وتقديم حلول تقنية موثوقة ومبتكرة تساعد على تسريع عملية التحصيل والحصول على نتائج مُرضية بأسرع وأسهل الأنظمة والمنهجيات.

وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير استخدام الموارد ورفع الكفاءة التشغيلية، للتشغيل والجودة الشاملة للخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، مما يعود بالنفع على منتفعي التأمين الصحي الشامل في استمرارية الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية المقدمة إليهم.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة التعاون والاستفادة من الخبرات في مجال رقمنة خدمات الرعاية الصحية، والحلول المبتكرة في مجال إدارة التكاليف، والتدريب لتأهيل العاملين، وعقد مجموعات عمل تضم الكوادر البشرية المتميزة من الجانبين لتبادل الخبرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مما يساهم في ترشيد الإنفاق الصحي، ويحقق مستويات أفضل من الخدمة والرعاية الصحية في قطاع الرعاية الصحية بالبلدين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية لضبط وحوكمة الأداء، مشيرًا إلى حرص الهيئة على الاستفادة من كافة الخبرات المتميزة والتجارب العربية والدولية الناجحة في قطاع الرعاية الصحية، ومؤكدًا أهمية تطوير استخدامات التكنولوجيا في أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أثر تطوير الخدمات والاستثمار في التكنولوجيا لتسهيل إجراءات العمل بتطبيقات عملية واقعية، والارتقاء بأداء خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، وتابع: نسعى إلى ربط إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بتوجهات الدولة ودعم خططها الاستراتيجية نحو بناء مصر الرقمية.

وأعرب الجانب السعودي من شركة صلات لحلول الأعمال، عن سعادته للقاء والتنسيق للتعاون المشترك مع هيئة الرعاية الصحية، مشيدًا بحجم إنجازاتها في مجال الرعاية الصحية بمصر، وانعكاسات ذلك على تطور قطاع الرعاية الصحية بالدولة المصرية، كما أبدى الجانب السعودي كامل استعداده للتعاون المشترك.

وضم اللقاء من جانب شركة صلات لحلول الأعمال، الدكتور محمد الجمعه، عضو مجلس إدارة الشركة، والأستاذ فايز الحربي، الرئيس التنفيذي للشركة، والأستاذ أحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، والأستاذ هيثم إبراهيم، المدير المالي للشركة، والأستاذة هبة فتوح، مديرة قسم التدريب في الشركة، والأستاذ أيمن حريرة، مدير عمليات للشركة، كما شارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.