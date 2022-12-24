الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى عيد الاستقلال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال .

ومن ناحية أخرى، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في برقياته - للقادة والزعماء عن أخلص تهانيه وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة، متمنيا لهم عيدًا سعيدًا مباركًا وعامًا جديدًا يحمل السلام والازدهار لشعوبهم الصديقة ولجميع شعوب العالم.

وفى السياق ذاته، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، وهم: محمد نجم إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، وحسام زعتر إلى طائفة السريان الأرثوذوكس، ومحمد يحيى إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، ومحمد رضا إلى الكنيسة الأسقفية.

كما أوفد الرئيس، للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد: لواء شرطة إيهاب يحيى محمد الشوبكش إلى طائفة الروم الكاثوليك، ولواء شرطة أحمد طاهر أحمد السيد نصر إلى طائفة السريان الكاثوليك، ولواء شرطة المنتصر محمد فخر الدين عبد الله إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، ولواء شرطة ولاء فكرى على محمد فريد إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، ولواء شرطة عبد المجيد محمد سعيد عبد المجيد إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.