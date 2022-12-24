طقس الأحد ودرجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الأحد مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.





وتتكون أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمال غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 13

العاصمة الإدارية 20 14

6 اكتوبر 19 14

بنها 19 14

دمنهور 19 15

كفر الشيخ 18 15

المنصورة 19 14

دمياط 20 14

بورسعيد 19 15

الإسماعيلية 20 12

السويس 19 13

الزقازيق 19 14

شبين الكوم 19 14

طنطا 19 15

شلاتين 26 16

الإسكندرية 18 15

العلمين الجديدة 18 14

وادى النطرون 19 15

مطروح 19 14

السلوم 19 13

سيوة 19 10

العريش 20 14

رفح 19 15

الطور 22 12

كاترين 19 04

رأس سدر 19 14

نخل 17 07

طابا 18 15

نويبع 19 14

حلايب 24 18

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 16

مرسى علم 22 17

الفيوم 19 14

بنى سويف 20 13

المنيا 20 09

أسيوط 21 10

سوهاج 21 11

قنا 21 12

الأقصر 23 12

أسوان 25 13

الوادى الجديد 23 13

أبوسمبل 22 14

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 23 17