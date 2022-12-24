بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا تحتفل بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - شارك فى الاحتفالية الأب باتريك الكرملى، المفوض العام السابق للرهبنة، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء الكنائس المختلفة.

تضمن الاحتفال بعض التأملات الروحية، بالإضافة إلى عدد من الترانيم الميلادية، التى قدمها كورال "الوردة الصغيرة" للكبار، وكورال الأطفال "أطفال الكرمل".

وفى الختام قدم الأب مخول فرحا، كلمة شكر فيها كل الحاضرين، على مشاركتهم فى هذا الاحتفال معبرًا عن امتنانه للقائمين على اليوم، كما تمنى للجميع عيدًا مباركًا.