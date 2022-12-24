البابا تواضروس يعزى فى وفاة كاهن كنيسة الملاك بالظاهر

جدة - نرمين السيد - وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء للآباء كهنة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر، فى نياحة الأب المبارك القمص ساويرس مرقس ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

تميز القمص ساويرس مرقس بالأبوة الحكيمة الحانية تتلمذ عليها كثيرون، وصاروا أبناءً، وكان ذا صوت شجى فى صلواته، فكان صوته المميز فى قداساته تجذب كثيرين إلى الكنيسة ومحبة الله.

ولد القمص ساويرس فى أسرة كهنوتية يوم 3 يناير 1943 ورسم كاهنا بيد الأنبا أثناسيوس مطران بنى سويف والبهنسا فى 12 أكتوبر 1967، ونال رتبة القمصية عام 2007 بيد قداسة البابا شنودة الثالث.

ومن المقرر أن يوضع جثمانه فى كنيسته الساعة 6 مساء اليوم، لتتاح فرصة لأبنائه ومحبيه لإلقاء نظرة الوداع عليه، وتصلى أثناء ذلك العشية والتسبحة، ثم يحضر القداس الإلهى غدًا من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، بينما تقام صلوات تجنيزه الساعة الواحدة بعد الظهر.