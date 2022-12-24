وزير الصحة الزيمبابوى يشيد بعلاقات الصداقة التاريخية مع مصر

جدة - نرمين السيد - وأشاد نائب رئيس الجمهورية وزير الصحة الزيمبابوى، بعلاقات الصداقة التاريخية التى تجمع مصر وزيمبابوى، وأعرب عن تطلعه لاستمرار تعزيز العلاقات الثنائية والسياسية عبر تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإعادة إحياء أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.

دعا شوينجا الشركات المصرية للمزيد من الانخراط فى قطاعات الصحة والزراعة والتعدين والإنشاء فى بلاده، مقدما الشكر للحكومة المصرية على دعمها المستمر لزيمبابوى، فى مجال تدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات فى شتى المجالات.

من جانبها، أكدت السفيرة المصرية، على دعم مصر المتواصل لجميع أشقائها بالقارة الإفريقية، وفى مقدمتهم زيمبابوى، مبرزة انفتاح القاهرة على المزيد من التعاون والمبادرات التى تحقق الخير والنماء لشعبى البلدين.

كما تقدمت بالشكر لنائب رئيس الجمهورية وزير الصحة الزيمبابوى، على حرصه على دفع العلاقات الثنائية قدما بين البلدين على جميع المستويات، مشيرة إلى حرص السفارة فى هرارى الدائم على العمل كهمزة وصل للتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بين مصر وزيمبابوى وتعزيز أواصر الترابط القائمة فيما بينهما.