إلغاء نشاط شركة «إيرباص» لإلحاق العمالة بالخارج

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة صباح اليوم، السبت، عن إلغاء نشاط شركة "إيرباص" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "1177" شركات، لمخالفتها لأحكام القانون، والذى حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات.





وأوضحت الوزارة أن الحالات التى يترتب عليها إلغاء الترخيص تتمثل فى، فَقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، الذى ينص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد، نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص. ومن جانبه، أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، حرص الوزارة على حماية حقوق راغبى العمل بالخارج، مشدداً على أنه لا تهاون مع أى شركة قد تخالف القانون أو تتلاعب براغبى العمل، وأن الوزارة تتابع عن كثب جميع شركات إلحاق العمالة المرخصة، والتى تعمل بشكل رسمى الآن، وعددها 920 شركة، موجهاً رسالة إلى جميع راغبى العمل بعدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة رسميا، وأنه فى حال وجود أى استفسارات يجب الاستعلام من القنوات الرسمية بالوزارة.

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