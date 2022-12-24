أغلقته 10 سنوات.. محافظة الجيزة ترفع التعديات من شارع قمر الدولة (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود حى شمال فى إزالة التعديات على خط التنظيم والأسوار المقامة بالمخالفة، والتى تسببت فى غلق شارع قمر الدولة، الواقع ضمن متفرعات شارع ترعة السواحل بشمال الجيزة، لتيسير الحركة المرورية وفتح الشارع أمام حركة المواطنين.





وشملت الجهود إزالة تعديات مقامة منذ 10 سنوات بالطريق العام تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية، وتلقت المحافظة شكاوى عديدة من المواطنين بشأنها. واطلع محافظ الجيزة على جهود حى شمال الجيزة فى الاستجابة لشكاوى المواطنين فى شن حملات على مدار يومين لإزالة 280 حاله تعد وأشغال الحواجز الحديدية الخاصة بحجز أماكن انتظار للسيارات بالطريق العام بشوارع ترعة السواحل والعامل الأول والوحدة والحرية ومحمد حجازى. يأتى ذلك انطلاقاً من قيام محافظة الجيزة بتنفيذ أعمال تطوير عدد من المحاور والشوارع الجانبية ومتفرعات الشوارع الرئيسية بحى شمال الجيزة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى.

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