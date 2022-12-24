رئيس مدغشقر يمنح سفير مصر وسام قائد تقديرا لجهوده

جدة - نرمين السيد - وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله تقديرا للجهد الذى بذله السفير المصرى لتقوية العلاقات بين البلدين، حيث قام وزير الدفاع الوطنى اللواء "Richard Rakotonirina" (وزير الخارجية بالإنابة) بتقليد سفير جمهورية مصر العربية الوسام أمام حرس الشرف.

وقدم وزير الدفاع الوطنى الملجاشى – نيابة عن رئيس جمهورية مدغشقر - الشكر للسفير على المجهود المبذول خلال فترة عمله فى مدغشقر، مشيداً فى كلمته بمصر رئيسا وشعبا وبدورها التاريخى ودعمها المستمر لمدغشقر، مذكراً بالدعم الإغاثى الذى قدمته القاهرة لبلاده لتخفيف وطأة أزمة الأعاصير الأخيرة، وكذا الدعم الوقائى ضد الجائحة.

كما استعرض المنح التى تقدمها مصر لمدغشقر، معربا عن سعادته بمستوى التعاون المتنامى بين مصر ومدغشقر، والذى شهد تطورا ملحوظا فى السنوات الأخيرة، لا سيما فى المجال الاقتصادى والاستثمارى.

من جانبه، أكد سفير جمهورية مصر العربية على أهمية العلاقات بين مصر ومدغشقر، متطلعاً لتنامى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بوتيرة أسرع خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن لقاء رئيسا البلدين العام الماضى أعطى دفعة قوية للعلاقات وأثمر عن زيادة الاستثمارات المصرية والمشروعات التى ينفذها القطاع الخاص فى مدغشقر.