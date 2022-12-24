«بالبنط العريض» يكشف لماذا تهاجم روث مايكلسون مصر؟ اليوم

جدة - نرمين السيد - يكشف الإعلامى الدكتور حسام فاروق، معد ومقدم برنامج "بالبنط العريض" على القناة الفضائية المصرية، اليوم السبت، لماذا اعتادت روث مايكلسون الصحفية بجريدة "الجارديان" البريطانية الهجوم على مصر؟ ولماذا طردت من مصر فى عام 2020؟





ويستعرض فاروق، تقريرا مغلوطا نشرته روث مايكلسون، من موقعها كمراسلة للجريدة، زعمت فيه أن أعداد المصريين الذين يهاجرون عبر البحر تزايد، وبدأت كعادتها فى الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها.

وستكشف الحلقة السر وراء هذا الهجوم الشخصى من صحفية الجارديان، وهو الفضيحة المهنية الكبرى لها فى مارس 2020، والتى انتهت بالتحقيق القانونى الذى نتج عنه إلغاء تصريح عملها فى مصر، وترحيلها إلى لندن، وتعدد سوابقها فى الهجوم على الدولة المصرية من دون سبب، وكذلك دفاعها عن الجماعات الإرهابية، ولماذا تتجاهل دائما ما يتحقق على أرض مصر من إنجازات؟ وعلى سبيل المثال فى الوقت الذى تتحدث فيه أوروبا عن دور مصر الكبير فى مكافحة الهجرة غير الشرعية تنكر صحفية "الجارديان" هذا الدور وتقدم معلومات مغلوطة فى هذا الملف فقط لتدين الدولة المصرية.

"بالبنط العريض" يعده ويقدمه الدكتور حسام فاروق الخبير المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى، ويبث على الهواء مباشرة يوم السبت من كل أسبوع على شاشة القناة الفضائية المصرية فى تمام الساعة 3.45 عصرا بتوقيت القاهرة.