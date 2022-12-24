الجامعة العربية: مشروع "عاصمة الإعلام العربي" يهدف لإلقاء الضوء على الإعلام الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 01:32 مساءً - أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أن الإعلام أضحى بمختلف أشكاله أداة فاعلة لتشكيل الرأي العام ووسيلة كونية لمد جسور الحواروإشاعة قيم التقارب والتفاهم بين الثقافات المختلفة، فضلاً عن دوره كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيات الرقمية أصبح عاملا مؤثرا في حياة الأفراد والمجتمعات.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري لوزراء الإعلام العرب على هامش الحفل الختامي لطرابلس عاصمة للإعلام العربي 2022.

وشدد خطابي على حرص مجلس وزراء الإعلام العرب على أن تظل القضايا المطروحة على جدول أعماله معبرة عن الواقع العربي، ومتفاعلة مع انشغالات وتطلعات الشعوب العربية في إطار دولة القانون والمؤسسات، بجانب تعبئة الجهود الجماعية لخدمة قضايانا المشتركة وتثمين صورتنا ومقومات كينونتنا الحضارية بين الأمم.

وقال خطابي أن دورات مجلس وزراء الإعلام شهدت خلال السنوات الأخيرة إطلاق العديد من المبادرات الطموحة من قبيل اعتماد ميثاق الشرف الإعلامي، والاستراتيجية الإعلامية العربية، ووثيقة الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، والاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة السلام.

وقال خطابي إن مشروع "عاصمة الإعلام العربي" شكل أحد أبرز المبادرات التي اعتمدها المجلس خلال دورته العادية (47) في 2016 بهدف إلقاء الضوء على العمل الإعلامي الوطني في الدول الأعضاء وفتح آفاق مشاريع مثمرة للتعاون الإعلامي البين-عربي.

وتأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية المشروعة، قال إن المجلس اختار القدس أول عاصمة للإعلام العربي تعبيراً عن المكانة الوجدانية والطابع التاريخي والقانوني الخاص لهذه المدينة المقدسة، فضلا عن تسميتها عاصمة دائمة للإعلام العربي بالتوازي مع اختيار عاصمة أخرى.

وأضاف خطابي أن لقب عاصمة الإعلام، جاء تكريماً وتكليفاً من قبل مجلس وزراء الإعلام في الوقت ذاته، فهو تكريم لجهود عاصمة عربية قدمت أداء متميزا وإنجازات ملموسة في الحقل الإعلامي، وهو تكليف لإلقاء الضوء على جهودها ونشاطاتها الإعلامية على مدار سنة كاملة، مع إضفاء البُعد العربي عليها تمشيا مع توجيهات مجلس وزراء الإعلام.

وقال: أسجل باعتزاز أن عواصم الإعلام العربية السابقة ابتداءً من القدس ومروراً ببغداد والرياض ودبي برهنتعلى استحقاقها لهذا اللقب الرفيع.

وتابع: "اليوم، نهنئ طرابلس بجدارتها لهذا الاختيار بما يتناسب مع حيوية و تنوعوتعددية المشهد الإعلامي والثقافي الليبي، وبما يعكس مكونات الهوية الوطنية، ويوطد دعائم الوئام والتوجه نحوالمستقبل بثقة وأمل تمشيا مع شعار الاحتفالية “ليبيا بعيون متفائلة ".

وأضاف "اسمحوا لي في الأخير أن أتوجه بخالص الشكر مجدداً لجميع القائمين على الترتيب المحكم لهذا المهرجان الختامي فيرحاب هذا البلد العزيز وهو يحتفل بعيد استقلاله المجيد والمتطلع نحو غد أفضل بعون من الله وبعزيمة أبنائه بروح من التلاحم والتعلق بالمصلحة الوطنية العليا للمضي قدماً على درب كسب رهانات البناء والنماء والوحدة والاستقرار".