وزير التنمية المحلية يصل الي كفر الشيخ لتفقد عدد من المشروعات التنموية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الي محافظة كفر الشيخ لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة .

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن المقرر ان تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة تفقد عدد من المشروعات الخدمية وافتتاح أخرى، إضافة لتوزيع أجهزة عرائس ل 27 عروس وعريس ضمن مبادرة حياة كريمة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد.

ومن المقرر ان يتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ، الادارة العامة للتنمية والتخطيط العمراني، تفقد مركز الجيو مكانية، تفقد مركز استدامة، تفقد مركز الاورام وبلغت نسبة الانجاز 95%، ومتبقي توريد الاجهزة الطبية، وتفقد تبطين الترع ومنها ترعة الشكرية بمحور صبري القاضي، تفقد ال109 عمارة ضمن تطوير عواصم المدن ، كل عمارة مكونة من 11 دور، بإجمالي 10464وحدة سكنية تستهدف55 ألف نسمة، تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمويل صندوق التنمية الحضري.

كما يتفقد أعمال كوبري سخا العلوي مع ازدواج محور صبري القاضي امتداد الطريق الدائري الغربي لربط شرق المدينة وبغربها، ومركز التنمية الشبابية، وموقع المنطقة اللوجستية، على مساحة 12 فدان، تفقد الطريق المستحدث من سخا مارا بمسار العائلة المقدسة لرافد الطريق الدولي ، لربط شرق المدينة بغربها ولخدمة التجمعات السكنية الجديدة، تفقد موقع ال33 عمارة بجوار جامعة كفر الشيخ ، كل منها 11 دور وبكل دور 8 وحدات سكنية، بإجمالي 10 ألاف و464 وحدة، تخدم 55 ألف نسمة .

كما يتفقد وزير التنمية المحلية والمحافظ، "محور أبو عمر، كفر عسكر، المحلة، رافد بلطيم، الطريق الدائري الشرقي" ، واقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبري المرور بمدخل المدينة الشرقي ومجمع المواقف ، وكذا تفقد أعمال الرصف بمحور ال47 وانشاء ميدان ال47، وتفقد 5 ميني باص المكيفة، والتي يتوافر بها خدمة الوايف اي ضمن الميني باص التي تم توفيرها.

كما سيفتتح وزير التنمية لمحلية ومحافظ كفر الشيخ ميدان الانشاء والتعمير ضمن 4 ميادين جديدة تم انشاؤها، ويفتتح هايبر ماركت المنطقة الشمالية العسكرية، للمواد الغذائية بحضور قائد المنطقة الشمالية العسكرية،

كما سيقوم بتوزيع 70 جهاز من الاجهزة الكهربائية، و10غرف نوم وأثاث خشبي ، وتوزيع جوائز نقدية ضمن مبادرة حياة كريمة عبارة عن 17 غرفة نوك كاملة، و10 دواليب ، و10بطانيات، و18 دفاية.