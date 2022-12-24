وزير التعليم العالى يتفقد فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، الأعمال الإنشائية والتنفيذية لكليتى السياحة والفنادق والفنون والتصميم، بفرع جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة، بحضور عمرو محمد حنفى، محافظ البحر الأحمر، والدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محفوظ عبدالستار، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة.





واطلع الوزير على معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكليتى السياحة والفنادق والفنون والتصميم، والتى يتم إقامتهما على مساحة 15 ألف متر بتكلفة 300 مليون جنيه، مشيدًا بالالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التى تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة. كما تفقد الوزير كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، والتى تضُم العديد من المعامل المُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية والروبوتات؛ حيث افتتح معمل الكهربية ومعمل الذكاء الاصطناعى بتكلفة 3 ملايين جنيه، لتدريب الطلاب وصقل خبراتهم ومعارفهم، وربط الجانب النظرى بالتعليم التطبيقى، فى إطار رفع كفاءة الطلاب وتأهيليهم للمنافسة فى سوق العمل المُعاصر والمُستقبلى. وتفقد الوزير أيضًا كلية الألسن ومعامل اللغات (الإنجليزية والألمانية والإيطالية والروسية)، وأشاد بمستوى التجهيزات لتدريب الطلاب بما يتوافق مع مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية. وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن فرع جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة يضم حاليًا 3 كليات هى (التربية، الألسن، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى)، وجار إنهاء إنشاءات كليتين جديدتين هما (السياحة والفنادق والفنون والتصميم)، وتبلغ المساحة الإجمالية لفرع الجامعة بالغردقة حوالى 500 فدان.

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