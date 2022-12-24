ضم 4 مؤسسات أهلية وتنموية للتحالف الوطنى (صور)

وأشار التحالف، فى بيان له، إلى أن توقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع المؤسسات الأربع يأتى فى إطار استراتيجية عمل يتبناها التحالف، تستهدف توسيع الشراكات بين كيان التحالف وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى، بغرض تحقيق أهداف التحالف من تمكين اجتماعى واقتصادى، والارتقاء بمستوى معيشة الشرائح المستهدفة بشكل مستدام ودعم خططه التنموية لعام 2023.
وأوضح البيان، أن التحالف الوطنى ومنذ انطلاقه نهاية مارس الماضى يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانيات وقدرات أعضاءه وتوحيد الجهود لإحداث الأثر التنموى المطلوب بما يحقق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تطوير الريف المصرى وبناء الجمهورية الجديدة.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة التوسع فى المبادرات والأنشطة التنموية غير التقليدية لمضاعفة أعداد المستفيدين من غير القادرين فى القرى الأشد احتياجا، والارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال فعاليات وأنشطة تتسم بالإستدامة.
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