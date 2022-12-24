انطلاق امتحانات المعاهد الأزهرية لنصف العام الدارسي الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 12:30 مساءً - انطلقت صباح اليوم السبت أول أيام امتحانات نصف العام بالمعاهد الأزهرية، حيث يؤدي بعض الطلاب الامتحانات اليوم الموافق 24 ديسمبر 2022، وآخرون يبدأون الامتحانات في بداية العام الجديد.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه في إطار مساعي الأزهر الشريف للتصدي لحالات الغش في الامتحانات تقرر تعديل نص المادة الثالثة من قرار شيخ الأزهر بشأن تنظيم سير أعمال الامتحانات دون الإخلال بأي عقوبات أخرى لتكون على النحو التالي:

أولاً: يلغى امتحان الطالب في مادة الامتحان فقط في سنوات النقل والشهادات العامة في الحالات الآتية:

1ـ إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان.

2ـ إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان.

3ـ إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة.

على أن يسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثاني في ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه المخالفة بامتحانات الدور الأول.

ثانيًا: يلغى امتحان الطالب في جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب في سنوات النقل أو الشهادات العامة في الحالات الآتية:

1ـ قيام الطالب بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات بأية وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة.

2ـ إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلاً منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.

3ـ إذا قام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام اللجنة وحرمته وسير أعمال الامتحانات.

مواعيد الامتحانات بالمعاهد الأزهرية

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، أول أيام الامتحانات اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، في مادة القرآن الكريم، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويؤدي طلاب شهادة المرحلة الابتدائية الأزهرية الامتحان في القرآن الكريم ، يوم 14 يناير القادم.

كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة الفقه ومادة اللغة العربية "ورقة أولى" "النحو" وذلك اليوم 24 ديسمبر.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي ، الامتحان في مادة الفقه، ومادة اللغة العربية "ورقة أولى" "النحو والصرف" .

أما طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، فيؤدون الامتحان في 14 يناير المقبل، في مادة الفقه ومادة اللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف.

كما يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية ، الامتحان في مادة الفقه يوم 14 يناير المقبل.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في مادة الفقه ومادة علم النفس، يوم 1 يناير المقبل.

طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي، يؤدون الامتحان في مادة الفقه ومادة العروض والقافية، يوم 1 يناير المقبل.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي الامتحان في مادة الفقه ومادة الجبر وحساب المثلثات، يوم 1 يناير المقبل.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، الامتحان في مادة الفقه ومادة الجبر، يوم 1 يناير المقبل.

تعليمات ونصائح للطلاب

١- ضرورة إرتداء الكمامات حفاظا على صحتهم ومنع العدوى

٢ - الحضور إلى لجنة الإمتحان صباحاً باكر.

٣ - الحضور إلى المعهد بكامل ادوات الطالبه.

٤ - الحضور إلى المعهد بزي المعهد المناسب.

٥ - عدم الحضور إلى المعهد بالتليفون المحمول منعا باتاً نهائيا

٦ - عدم كتابه اى شىء على ورقة الأسئلة.

٧ - الإنصراف مباشرة بعد انتهاء لجنة الإمتحانات، وعدم الإنتظار خارج المعهد.

٨ - إعرف جدولك مع الإلتزام بالمواد وأيام الحضور

٩ - إلتزام الطلاب باللجلوس فى مقاعدهم المحددة لهم طبقا لأرقام الجلوس .

١٠ - غير مسموح بتبادل الأدوات بين الطلاب والطالبات