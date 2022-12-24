وزير التعليم العالي ومحافظ البحر الأحمر ورئيس جامعة جنوب الوادي يتفقدون فرع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - - تفقد الأعمال الإنشائية لكليتي السياحة والفنادق والفنون والتصميم بتكلفة 300 مليون جنيه

- افتتاح معامل كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

- تفقد معامل اللغات بكلية الألسن

تفقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، الأعمال الإنشائية والتنفيذية لكليتي السياحة والفنادق والفنون والتصميم، بفرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة، وذلك بحضور اللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر، ود. يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ود. محفوظ عبدالستار نائب رئيس جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة.

واطلع الوزير على معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكليتي السياحة والفنادق والفنون والتصميم، والتي يتم إقامتهما على مساحة 15 ألف متر بتكلفة 300 مليون جنيه، مشيدًا بالإلتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة.

كما تفقد الوزير كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتي تضُم العديد من المعامل المُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية والروبوتات؛ حيث افتتح معمل الكهربية ومعمل الذكاء الاصطناعي بتكلفة 3 مليون جنيه؛ لتدريب الطلاب وصقل خبراتهم ومعارفهم، وربط الجانب النظري بالتعليم التطبيقي، وذلك في إطار رفع كفاءة الطلاب وتأهيليهم للمنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

وتفقد الوزير أيضًا كلية الألسن ومعامل اللغات (الإنجليزية والألمانية والإيطالية والروسية)، وأشاد سيادته بمستوى التجهيزات لتدريب الطلاب بما يتوافق مع مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن فرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة يضم حاليًا 3 كليات هي (التربية، الألسن، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي)، وجاري إنهاء إنشاءات كليتين جديدتين هما (السياحة والفنادق والفنون والتصميم)، وتبلغ المساحة الإجمالية لفرع الجامعة بالغردقة حوالي 500 فدان.