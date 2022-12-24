جدة - نرمين السيد - وجرت فعاليات المقرأة اليوم، السبت، برئاسة القارئ الشيخ محمود الخشت، وعضوية القراء: الشيخ طه النعمانى، والشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والشيخ محمود الطوخى، والشيخ أحمد تميم المراغى، والشيخ يوسف حلاوة، والشيخ فتحى عبد المنعم خليف.
وحضرها أيضا وفد أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون القرآن والمساجد، والدكتور محمود خليل، مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد، بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد ملكة، عضو الإدارة المركزية لشؤون القرآن الكريم والمساجد، وجمع غفير من رواد المسجد.
وفى مفتتح جلسة التلاوة المباركة وجه القارئ الشيخ محمود الخشت، رئيس المقرأة الشكر والعرفان، نيابة عن قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية جميعًا للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما يقوم به من عناية للقرآن الكريم ورعاية أهله، واهتمام وزارة الأوقاف باستحداث الأنشطة القرآنية التى لم تُسبق إليها، ومنها هذا الحدث الفريد بإطلاق أول مقرأة مسجدية مجودة لكبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: انطلاق أول مقرأة مسجدية «مجودة» بالحسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.