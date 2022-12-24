الانتهاء من تبريد حريق الغاز بمدينة نصر

جدة - نرمين السيد - انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من أعمال تبريد الحريق الناتج عن كسر خط الغاز أسفل كوبرى الدكتور الجنزورى بتقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر، والذى أسفر عن ٣ وفيات.





كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز. وانتقل لموقع الحادث خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، وقوات الحماية المدنية ومسؤولو شركة الغاز وشركات المرافق، وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطى دون قطع الغاز عن أهالى المنطقة. وجار إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز، كما قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بعمل التحويلات المرورية اللازمة بالمنطقة.

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