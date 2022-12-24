ندوة عن تمكين المرأة اقتصادياً فى دمياط

جدة - نرمين السيد - عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط ندوة توعية وتثقيف بعنوان: "تمكين المرأة اقتصاديا ودورها فى المجتمع"، بجميعة تنمية المشروعات الصغيرة بكفر سعد بحضور 46 عاملا وعاملة.





جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة بتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين فى المحافظات والاهتمام بتمكين المرأة وتأهيلها والتوعية بحقوقها وواجباتها فى إطار القانون.

وأوضحت منى الاطروش، مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، فى التقرير الذى تلقته الوزارة، أن المديرية بدأت فى تكثيف أعمالها فى توعية المرأة بحقوقها وواجباتها، من خلال تنفيذ العديد من الندوات حول التعريف بالوحدة واهدافها ودورها، وكذلك توصيات ونتائج مؤتمر قمة المناخ 27 COP المنعقد مؤخراً فى مدينة شرم الشيخ.

وأضافت مدير المديرية أن وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، تتبع الوحدة المركزية بالوزارة، والتى تأسست بالقرار الوزراى رقم (1) لسنة 2019، لخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، والحياة الاقتصادية، وتحقيق المساواة، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، كما تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص فى التدريب والتشغيل والترقى.