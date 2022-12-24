وزير التنمية المحلية يتفقد عددا من المشروعات فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، فى تصريح اليوم، إن وزير التنمية المحلية سيتفقد عددا من المشروعات منها مستشفى الأورام، ومنطقة الأبراج السكنية بجوار مستشفى الجامعة، بالإضافة إلى ميدان الإنشاء والتعمير.
وأشار المحافظ إلى أن الوزير سيقوم بتوزيع عدد من الأجهزة الكهربائية على 70 فتاة مقبلة على الزواج وعدد 70 غرفة نوم، ثم يتفقد عددا من مواقع الخدمات بالديوان العام منها مركز نظم المعلومات الجيومكانية، ومركز استدامة التدريب الإدارى.
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