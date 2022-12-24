سويلم : وزارة الرى تشارك في مبادرة ”حياه كريمة” لتحسين ظروف المعيشة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - - تأهيل ٢٨١٢ كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل ١٥٥٠ كيلومتر أخرى بمراكز حياه كريمة

- (٦) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة

- تشغيل عدد (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بالوادى الجديد

- تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متر بمحافظة المنيا

- تدبير (١١٤) قطعة أرض بمساحة ٢٢٦ ألف متر مربع بـ (١٥) محافظة لإقامة عدد ١٢٦ مشروع خدمي عليها

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، وذلك بحضور السيد المهندس/ على منوفى رئيس مصلحة الرى ، والسيد المهندس/ محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وصرح الدكتور سويلم أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم ، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها ، بالإضافة لتوفير فرص العمل ، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة ، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأضاف سيادته أن الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في (٥٤) مركز من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق (٢٠) محافظة من محافظات الجمهورية.

حيث تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية ٤٣٦٢ كيلومتر بمراكز حياه كريمة ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٢٨١٢ كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٥٥٠ كيلومتر ، كما إنتهت الوزارة من تنفيذ عدد (٢) عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان وجارى العمل بعدد (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة ، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة ، كما تم الإنتهاء من تشغيل عدد (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

كما قامت الوزارة بتدبير عدد (١١٤) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٢٦ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة) ، وذلك لإقامة عدد (١٢٦) مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) ، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد (٤٨) قطعة أرض تلاها مشروعات مراكز الشباب (١٣ قطعة) ثم المراكز الطبية (٨ قطع) ، المواقف النموذجية (٦ قطع) ، المدارس (٥ قطع) ، الأسواق الحضرية (٥ قطع) ، الوحدات البيطرية (٤ قطع) ، وحدات الإسعاف (٤ قطع).