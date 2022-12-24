توزيع 15 ألف قطعة ملابس مجانية لطلاب جامعة القاهرة

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المعرض ضم أكثر من 15 ألف قطعة ملابس تم توزيعها بالمجان على الطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على إقامة عدة معارض للملابس بالمجان لطلابها طوال العام الدراسى لدعم التكافل الاجتماعى ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور.
ومن جانبه قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق، إن معارض الملابس التى تنظمها الجامعة لطلابها تأتى فى إطار التزامها بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد الخشت بإقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بصفة دورية، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
وأكد الدكتور جمال الشاذلى، أن جامعة القاهرة تشهد خلال الفصل الدراسى الثانى أكثر من معرض ملابس مجانا للطلاب، منها معارض ملابس ستكون مخصصة لطلاب وطالبات المدن الجامعية.
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