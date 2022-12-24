الإيسيسكو ترحب بمقترح السيسى بإنشاء صندوق تعليم الموهوبين بالعالم الإسلامى

جدة - نرمين السيد - اختتم المجلس التنفيذى لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، أعماله فى مقر المنظمة بالرباط، باعتماد الوثائق الختامية للدورة 43، والتقارير المقدمة من الإدارة العامة للمنظمة، وتلبية دعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة 44 للمجلس خلال شهر ديسمبر 2023.





وكان اجتماع المجلس، بدأ بجلسة افتتاحية، تحدث فيها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر رئيس المؤتمر العام للإيسيسكو، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والدكتور دواس تيسير دواس، رئيس المجلس التنفيذى للإيسيسكو الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.

وأصدر المجلس، فى ختام اجتماعه العديد من القرارات أبرزها، الترحيب بانضمام الجمهورية اللبنانية رسميا إلى الإيسيسكو، ودعوتها إلى تعيين الجهات المختصة المكلفة بالتعاون مع الإيسيسكو.

كما رحب المجلس باقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء صندوق تعليم الموهوبين فى العالم الإسلامى، وطالب المجلس بضرورة التنسيق والتعاون مع مصر لبلورة النظام القانونى للصندوق وخططه وآليات عمله، بالتشاور مع كل من السودان والمغرب وجمهورية بنين، لعرض التصور على المجلس التنفيذى فى دورته القادمة.

واعتمد المجلس، أيضا التصور العام لمشروع ميثاق الإيسيسكو للذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى، مع تكليف المنظمة بإعداده لعرضه على الاجتماع المقبل للمجلس، كما ثمن المجلس تنفيذ الإيسيسكو الدورة الأولى من برنامج المهنيين الشباب، موجها الدعوة للدول الأعضاء لدعمه.

وخلال الجلسة الختامية، أكد الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، أن المنظمة ستكون دائما على عهدها، وستبذل كل ما فى وسعها لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، والعمل دائما على الاستثمار فى رأس مالها البشرى، لكى تصبح نموذجا للأمل والعمل.

ومن جانبه، قدم الدكتور دواس تيسير دواس رئيس المجلس التنفيذى للإيسيسكو، الشكر لأعضاء المجلس على النقاشات المثمرة والمداخلات خلال الجلسات، مشيدا بالقرارات التى أصدرها المجلس قبل أن يعلن اختتام أعمال الدورة 43.

وأشار الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وعضو مصر فى المجلس التنفيذى للإيسيسكو إلى أن اجتماع المجلس شهد عروضا قدمتها القطاعات والإدارات والمراكز المتخصصة بالإيسيسكو، حول البرامج والمشروعات المنفذة خلال العام الجارى، كما شهدت الجلسات مناقشات ومداخلات من أعضاء المجلس بشأن الوثائق والخطط المقدمة من جانب الإدارة العامة للمنظمة، كما تضمنت أعمال المجلس اعتماد التقرير التنفيذى عن أنشطة الإيسيسكو لعام 2021، والتقارير المالية للمنظمة لعام 2021، وتقرير الإيسيسكو عن مساهمات الدول الأعضاء لعام 2021، ومجموعة من الوثائق والمقترحات الإدارية والقانونية.