بدء التشغيل التجريبى للتطعيم ضد السعار بالإسكندرية غدا

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة أمل البرنس، مديرة مستشفى الحميات بالإسكندرية، إن مرض السعار يسببه فيروس ينتقل إلى البشر من لعاب الحيوانات المصابة بالعدوى، مشيرة إلى أن نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بهذا المرض تصل إلى 100%، إذا لم يحصل المصاب على اللقاح.

فى سياق متصل، نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية لأهالى عزبة "العماروة" بالمنتزه، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة أميرة طهيو، إن القافلة ضمت 14 عيادة طبية فى تخصصات: الجراحة العامة، وطب الأطفال، والأمراض الباطنة، والتوليد وأمراض النساء، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، والقلب والأوعية الدموية، والأمراض الصدرية، وطب وجراحة العيون، وتنظيم الأسرة، والأمراض الجلدية والتناسلية، وطب وجراحة الفم والأسنان، علاوة على وحدة العلاج الطبيعى وعيادة ذوى الهمم، مضيفة أنه شارك فى هذه العيادات 83 عضوا من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، علاوة على سائقى سيارات العيادات المتنقلة التابعين لإدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأشارت طهيو، فى بيان، إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 5224 مريضا من أهالى المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 394 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى، واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، الدكتورة رشا مسامير، إنه تم خلال القافلة إجراء 673 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة، و325 تحليلا بمعمل الطفيليات، و62 أشعة سينية، و145 أشعة بالموجات فوق الصوتية، وإجراء التثقيف الصحى لـ 1563 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.