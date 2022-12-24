كل ما تريد معرفته عن امتحانات منتصف العام لأولى وثانية ثانوى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" كل ما تريد معرفته عن امتحانات منتصف العام لأولى وثانية ثانوى. وتعقد الامتحانات خلال الفترة من 14 لـ26 يناير 2023 إلكترونية باستخدام التابلت لأسئلة الاختيار من متعدد (85%)، وورقية للأسئلة المقالية القصيرة (15%). ويتسلم الطالب بوكليت يضم الأسئلة ومساحة للإجابة، ويتضمن البوكليت ورقة بيضاء إضافية تستخدم كمسودة، ويحصل الطلاب على ورقة للمفاهيم والقوانين الأساسية لكل امتحان، ويسلم الطالب ورقة المفاهيم بعد انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها.

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