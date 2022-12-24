ينطلق اليوم.. مميزات قطار «تالجو» الجديد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غد يوم الأحد الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدى جابر بالإسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس، ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدى جابر ومصر بالإسكندرية.

وتصل سرعة القطار إلى 160 كم / ساعة، كما أنه مزود بأنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات ليكون أكثر راحة بالنسبة للركاب.