الطقس الآن.. غيوم وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار بمحفظات "مطروح - الإسكندرية - العلمين - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - ومناطق من شمال الدقهلية". وبحسب بيان لهيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تمتد الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء، كما أن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى. وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية.

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