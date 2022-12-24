التوسع فى شبكة الأمان الاجتماعى ونصائح التعليم أبرز اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "توسيع قاعدة المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعى"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن البنك الدولى، أعلن أمس، تقديم تمويل بـ 500 مليون دولار، لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعى الرائد فى مصر، المعروف باسم "تكافل وكرامة" وتوفير سبل أكثر استدامة لكسب العيش.

وأضافت الصحيفة، أن التمويل الجديد يمثل مرحلة ثالثة من التعاون بين البنك الدولى والحكومة المصرية، لدعم إنشاء برنامج للتحويلات النقدية يتسم بالكفاءة والفعالية، وتعريف المستفيدين بالإجراءات التى تحقق دخلا مستداما، ومساعدة المواطنين المستهدفين على الخروج من دائرة الفقر.

ونقلت الصحيفة تصريحات لوزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط والتى أكدت خلالها أن اتفاقية التمويل الجديدة تبنى على النجاح الذى تحقق فى المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "تكافل وكرامة" فى مصر، كما تُعد استهلالا لمرحلته الثالثة من خلال هذا التعاون.

كما أشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى وجه رسائل طمأنة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف فرق النقل والشهادتين الإبتدائية والإعدادية.

وأوضحت أن الوزير طمأن الطلاب، فى رسالة عبر إحدى "جروبات أولياء الأمور" على تطبيق "واتس آب" بشأن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.. مطالبا أولياء الأمور بتهيئة الطلاب نفسيا للامتحانات والمذاكرة الجيدة دون ضغوط، وذلك ردا على الجدل المثار حول الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى.

ومن ناحية أخرى، أوضحت "الأهرام" أن مصر تقدمت 10 مراكز فى المؤشر العالمى لريادة الأعمال، الصادر عن المرصد العالمى لريادة الأعمال فى 2022.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع (رواد 2030) قولها "إن مصر من أسرع البيئات الرائدة فى نمو عدد الشركات الناشئة، وأنها تحافظ على المركز الأول إفريقيا"، مشيرة إلى أن إجمالى قيمة الاستثمارات بالشركات الناشئة خلال السنوات الخمس الماضية بلغ نحو 5ر1 مليار دولار.

وفى الشأن الدولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن التقرير النهائى للجنة المشكلة من مجلس النواب الأمريكى للتحقيق فى أحداث اقتحام "الكابيتول" يوم 6 يناير2021، أكد أن الرئيس السابق دونالد ترامب انخرط بشكل إجرامى فى "مؤامرة متعددة الأجزاء" لقلب النتائج القانونية للانتخابات الرئاسية الماضية.

وأضافت الصحيفة أن التقرير أوضح أنه فشل فى التصرف لمنع مؤيديه من مهاجمة مبنى "الكابيتول"، لينتهى بذلك تحقيق استثنائى استمر 18 شهرا بشأن الرئيس السابق، والتمرد العنيف الذى شهدته الولايات المتحدة قبل عامين.

وأشارت إلى أن التقرير - المكون من 814 صفحة - جاء بعد أن قابلت اللجنة أكثر من ألف شاهد، وعقدت 10 جلسات استماع، وحصلت على ملايين الصفحات من الوثائق.

وفى الشأن الدولى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك وصف فى تصريحات أمس أوضاع بلاده بـ "الصعبة"، لكنه أكد أن من مصلحة البلاد التغلب على التضخم.

ونقلت الصحيفة عن سوناك تأكيده إنه محبط بسبب الاضطراب الناجم عن إضرابات النقابات التى تمثل العمال فى قطاعات من بينها السكك الحديدية والصحة.

وفى السياق ذاته، أوضحت نقابة التمريض فى بريطانيا أن آلاف الممرضات والممرضين سيضربون عن العمل مجددا يومى 18 و 19 يناير المقبل، مع تأكيد مواعيد أخرى للإضراب فى العام الجديد، بعد احتجاجاتهم يومى 15 و20 ديسمبر بسبب نزاع على الأجور.



وتحت عنوان "الحكومة.. البنك المركزى لم يصدر تعليمات يوقف توفير تمويلات استيراد عدد من السلع"، أشارت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء نفى ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى، والذى تضمن منشورا بزعم إصدار البنك المركزى تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة.

وأوضحت الصحيفة أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع البنك المركزى الذى نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لإصدار البنك المركزى تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، وأن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن البنك المركزى، وشدد على أن أى قرارات أو تعليمات يصدرها البنك يتم الإعلان عنها فى بيانات رسمية على الموقع الإلكترونى للبنك.

وفى الشأن الدولى، أوضحت الصحيفة أن "البيت الأبيض" أعلن عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن للصين مطلع العام المقبل من أجل مواصلة المحادثات بين البلدين، وذلك فى إشارة إلى انفراجة دبلوماسية بين القوتين المتنافستين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ عام 2018 ويأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه وزير الخارجية الصينى وانج يى نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، فى اتصال هاتفى من استمرار واشنطن فى انتهاج سلوك "التنمر".