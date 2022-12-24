محافظ القاهرة: السيطرة على حريق بخط غاز أسفل كوبرى النادى الأهلى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء الحريق الذى شب بخط الغاز المتواجد أسفل كوبرى النادى الأهلى وإجراء عمليات التبريد دون وفيات أو إصابات ويجرى إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.





وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبرى النادى الأهلى فى تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة غاز. وعلى الفور، انتقل لموقع الحادث محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسئولو شركة الغاز وشركات المرافق، وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطى دون قطع الغاز عن أهالى المنطقة.

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