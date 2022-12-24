جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم/السبت/ طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط الأمطار المتوسطة إلى الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمال غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 19 13 العاصمة الإدارية 20 14 6 أكتوبر 19 14 بنهــــا 19 14 دمنهور 19 15 كفر الشيخ 18 15 المنصورة 19 14 دمياط 21 14 بورسعيد 20 13 الإسماعيلية 20 12 السويس 19 13 الزقازيق 21 14 شبين الكوم 21 14 طنطا 19 15 شلاتين 25 16 الاسكندرية 19 14 العلمين الجديدة 18 14 وادى النطرون 19 15 مطروح 18 14 السلوم 19 13 سيوة 19 10 العريش 20 14 رفح 19 15 الطور 21 12 كاترين 19 04 رأس سدر 20 14 نخل 17 07 طابا 18 15 نويبع 19 14 حلايب 24 18 شرم الشيخ 23 16 الغردقة 22 16 مرسى علم 23 17 الفيوم 19 14 بنى سويف 19 13 المنيا 19 10 أسيوط 20 10 سوهاج 20 11 قنا 22 13 الأقصر 22 14 أسوان 23 14 الوادى الجديد 23 13 أبوسمبل 22 14 أبو رماد 25 18 رأس حدربة 23 17

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: الطقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.