انطلاق أولى رحلات التالجو الإسبانى اليوم إلى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غد يوم الأحد الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدى جابر بالإسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس، ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدى جابر ومصر بالإسكندرية.

وسيتم تثبيت هذين الموعدين لـ القطار الفاخر فى جداول التشغيل يومياً، ومع توالى وصول باقى القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / أسوان إلى جانب خط القاهرة / الإسكندرية.