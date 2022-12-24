الأنبا باخوم يحتفل بعيد الميلاد المجيد مع شباب الإيبارشية البطريركية

جدة - نرمين السيد - نظمت خدمة شباب الإيبارشية البطريركية بقيادة الأب فرنسيس وحيد، حفل الكريسماس لشباب الإيبارشية البطريركية احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، حيث حضر الاحتفال ما يقرب من 300 شاب وشابة من اجتماعات الشباب بالإيبارشية البطريركية.

ورحب الأب فرنسيس بجميع الحاضرين وهنأنهم بهذه المناسبة، كما شكرت الأخت إيمان فوزى جميع الشباب على سخائهم ودعاتهم لتعميق محبتهم للرب فى قلوبهم.

بدأ الحفل مع الأستاذ يوسف تيناوى، والذى دعا الشباب لعيش القبول وألا نخاف الذى جاء طفل المزود من أجله، كما قدم الأستاذ جون ميلاد، المخرج المسرحى، عرضًا مسرحيًا مع فريق الضى، يخاطب الشباب وأحلامهم بأسلوب اجتماعى يتناسب معهم.

كما قدم الأستاذ هانى رأفت مجموعة من التراتيل الميلادية بمشاركة مجموعة من شباب الإيبارشية البطريركية، وفى الختام أعطى نيافة الأنبا باخوم كلمة تهئنة للشباب دعاهم فيها لترك مشاريعهم الخاصة، والمغامرة مع الله بروح جديدة فى هذا الميلاد والعام الجديد.